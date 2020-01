„Wir hassen nicht, wir sind erschrocken“

Eröffnung: Angela Orosz-Richt bei der Ausstellung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Berlin/Cloppenburg. Angesichts offener Gewalt gegen Juden und der Leugnung des Massenmordes an ihrem Volk haben jüdische Überlebende des KZ Auschwitz vor der Gefahr einer neuen rassistischen Barbarei gewarnt. „Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass es wieder passieren kann“, sagte Angela Orosz-Richt am Donnerstag zur Eröffnung einer zentralen Gedenkausstellung in Berlin, 75 Jahre nach der Befreiung des KZ-Auschwitz.



Alwin Meyer, der in 47 Jahren mit über 80 Überlebenden des Holocaust gesprochen hat, um ihre Geschichte zu dokumentieren, dankte den Überlebenden für ihre Offenheit. „Dass die Begegnungen und Gespräche möglich waren und sind, ist für mich auf dem Hintergrund der deutschen Menschenverachtung und der Massenmorde in Auschwitz ein Wunder", sagte der Rechercheur.