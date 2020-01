„Wir wollen den Radfahrer nach vorne holen“

Bekräftigte die Radfahrer: Rüdiger Henze, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, fordert die Cloppenburger Biker dazu auf, sich ein dickeres Fell im Straßenverkehr zuzulegen. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Fehlende Markierungen und Querungshilfen, zu enge Fahrradspuren, „Fahrradstraße light“: Die Liste der Etappenziele für Cloppenburgs Weg zur Fahrradstadt ist lang. Das mussten auch die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion im Hotel Schlömer feststellen.



Mit dabei waren Michael Jäger (Grüne), Jan Oskar Höffmann (SPD), Rüdiger Heinze, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), und Armin Nöh, Fachbereichsleiterin für Hoch- und Tiefbau bei der Stadt Cloppenburg. Sowohl für Rad- und Autofahrer gab es genug Redebedarf auf der gut besuchten Veranstaltung. „Wir sind lange nicht in Richtung Ziel unterwegs“, räumte Armin Nöh direkt zu Beginn des Abends ein, ergänzte aber: „Wir befinden uns auf einem guten Weg, zur Fahrradstadt zu werden. Es ist für alle ein Lernprozess.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

