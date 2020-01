Raubüberfall scheitert: Drei Jahre Jugend-Haft

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg. Im Prozess gegen die sechs jungen Männer aus Cloppenburg, die sich wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzungen vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts verantworten mussten, ist das Urteil gefallen. Der 17-jährige Hauptangeklagte am Mittwoch ist zu drei Jahren Jugend-Gefängnis verurteilt worden. Der zweite Hauptangeklagte, ebenfalls 17 Jahre alt und Cousin des ersten Hauptangeklagten, kam dagegen noch mit einer Jugend-Bewährungsstrafe von 20 Monaten davon.



Die beiden Angeklagten hatten am 22. Februar vorigen Jahres maskiert und bewaffnet mit einer Schreckschusspistole und Schlagstöcken ein Lebensmittelmarkt in Cloppenburg überfallen. Der Aufforderung, das Geld herauszugeben, war die Kassiererin aber nicht gefolgt. Sie hatte zu den jungen Räubern gesagt: „Nö, mache ich nicht.“ Daraufhin verließen die Täter fluchtartig das Geschäft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

