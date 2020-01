Orgelbauverein sucht Paten für Pfeifen

Im Plan: Der Verkauf von Pfeifenpatenschaften läuft. Der Vorstand des Orgelbauvereins nach der Wahl (von links): Kirchenmusiker Christian Kienel, Schriftführer Andreas Große Austing, 1. Vorsitzende Dr. Dirk Költgen, Schatzmeister Josef Wienken und die 2. Vorsitzende, Hildegard Naber. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Der Vorstand des aus 42 Mitgliedern bestehenden Orgelbauvereins Bethen hat auf seiner Mitgliederversammlung über den aktuellen Stand zur Anschaffung der neuen „Eule-Orgel“ informiert. Abhängig von der kirchenrechtlichen Genehmigung ist geplant, die Orgel in zwei Jahren zu bestellen. Fällig werden dann 20 Prozent der Gesamtkosten.



Überwiegend finanziert werden soll die Anschaffung durch den Verkauf von Pfeifenpatenschaften. Seit September 2019 wurden bereits Patenschaften im Wert von über 26000 Euro verkauft, alleine im Januar 2020 schon für 10000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

