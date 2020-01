Von einem Leben ohne Kindheit

Alwin Meyer (© Kreke)

Berlin/Cloppenburg (kre). Mit einer Gedenkfeier und einer Ausstellung des Cloppenburger Publizisten Alwin Meyer erinnert das Internationale Auschwitz-Komitee heute in Berlin an den 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Meyer, der seit 47 Jahren die Geschichte(n) der Überlebenden dokumentiert, habe „vor allem als Deutscher versucht, Menschen gerecht zu werden, die von Deutschen gequält und ermordet wurden“, schreibt Christoph Heubner, der Geschäftsführer des Komitees, im Vorwort zum Begleitbuch der Ausstellung.



Meyer stellte den Band, den der Cloppenburger Grafiker Michael Jäger gestaltet hat, am Mittwoch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand vor, wo seine Ausstellung „Geboren in Auschwitz" ab Donnerstag gezeigt wird.