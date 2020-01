Neue Räume sorgen für höhere Frequenz

Sandra Nortmann (© Hermes)

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Ehrenamtskarte noch bekannter machen wollen die Kräfte der Cloppenburger Ehrenamtsagentur. Nach dem Umzug in neue Räume an der Bürgermeister-Winkler-Straße 23 werden nun einige Projekte verstärkt vorangetrieben.



„Wir haben alle Städten und Gemeinden angeschrieben. Außerdem waren wir bei einigen vor Ort und haben die Karte vorgestellt und für Vergünstigungen geworben“ erklärt Jutta Klaus von der Teamleitung. Gemeinsam mit Sandra Nortmann, die seit einem halben Jahr hauptamtlich für die Agentur tätig ist, hofft sie auf weitere positive Rückmeldungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

