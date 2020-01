Selbstjustiz: Gericht verurteilt 17-Jährigen

Symbolfoto: Vorwerk

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 17-jährigen Jugendlichen zur Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training verurteilt. Der Angeklagte hatte nach Überzeugung des Gerichtes auf einen angeblichen Missbrauchstäter eingeschlagen. Ein Bekannter des Angeklagten soll in Cloppenburg erzählt haben, dass seine kleine Schwester von einem 25-jährigen Mann unsittlich berührt worden sei. Der 17-Jährige fühlte sich dann offenkundig berufen, den Fall zu klären. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

