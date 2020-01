Aufbruchstimmung statt alter Querelen

Aufbruch mit neuem Team: Geschäftsführer Wilfried Abheiden (links) und Vorsitzender Aloys Freese. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Nach den Personalquerelen im Vorjahr und einem fast kompletten Wechsel des Teams hat der Betreuungsverein für den Landkreis Cloppenburg mit neuen Ideen einen Aufbruch begonnen. Die Betreuer/innen sollen von der zeitraubenden Verwaltung und Dokumentation entlastet werden, kündigte der neue Geschäftsführer Wilfried Abheiden in einem Pressegespräch an. In spätestens zwei Jahren soll das Dreier-Team mit digitaler Software das lästige Tippen von Berichten reduzieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.