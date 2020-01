Polizei erwischt mutmaßlichen Exhibitionisten

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Ein 39-Jähriger aus Cappeln soll sich am Montag vor einer Jugendlichen entblößt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte der Verdächtige noch für weitere Taten verantwortlich sein.



Am Montagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein verdächtiger Mann auf dem Fußweg an der Soeste in der Nähe der Soestenstraße aufhalten würde. Der Mann habe sich in Gegenwart einer Jugendlichen entblößt. Den Vorfall hatten Augenzeugen der Polizei gemeldet.



Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung in der Innenstadt ein – tatsächlich konnte der 39-Jährige anhand der Beschreibungen wenige Minuten später ausfindig gemacht und auf die Polizeidienststelle gebracht werden.



Nun sucht die Polizei nach der Jugendlichen, vor der sich der Mann entblößt haben soll. Sie soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein und lange, dunkle Haare haben. Sie trug am Montag einen khaki-farbenen Parker, dunkle Jeans und schwarze Sneaker. Sie könnte bei den weiteren Ermittlungen hilfreiche Informationen haben. Gesucht werden auch mögliche weitere Opfer von exhibitionistischen Handlungen, für die der Cappelner verantwortlich sein könnte. Hinweise unter 04471/18600.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

21.01.2020 | „Sofa-Hopping“ statt eigener vier Wände