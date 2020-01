„Sofa-Hopping“ statt eigener vier Wände

Übergangslösung: Wohnungslose können sich beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer melden. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. 263 Wohnungslose wurden im vergangenen Jahr in Cloppenburg verzeichnet. Bei der Erfassung arbeiten der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer in Cloppenburg (SkFM) und die Stadt zusammen. „Wohnungslos bedeutet nicht gleich obdachlos. Die Zahl der Personen, die auf der Straße leben, ist in Cloppenburg gering“, erklärte gestern Carsten Stammermann, Leiter des Bürgeramtes im Rathaus. Wie Andre von Bloh-Lüschen vom SkFM auf Anfrage mitteilte, ist die Einrichtung oft auch Anlaufstelle für junge Menschen. „Sofa-Hopping“ sei dabei ein Phänomen, die Betroffenen wechseln häufig den Schlafplatz und kommen kurzzeitig meist bei Freunden oder der Familie unter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.