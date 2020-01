Brachialmusiker gehen harte Themen an

„Völkerball“ spielt in ausverkaufter Stadthalle

Der brachiale Rammstein-Sound bricht unerbittlich hart auf den Konzertbesucher nieder wie der Hammer auf den Amboss, und die sonore unverwechselbare Rammstein-Stimme erklingt aus der Kehle des Völkerball-Frontmanns René Anlauff. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Völkerball" zählt wohl mit zu den besten Rammstein-Tribute-Bands, die es gibt. Und das weltweit. Wenn es nicht sogar die beste Tribute-Band überhaupt ist. Den Beweis lieferten Sänger Renè Anlauff und seine fünf Band-Kollegen, Drummer Dirk Oechsle, Bassist Tilmann Carbow, Keyboarder Andreas Schanowski und die beiden Gitarristen Björn Müller und Tobias Kaiser, am Freitagabend vor ausverkaufter Kulisse in der Cloppenburger Stadthalle ab.

