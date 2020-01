Theaterbesucher haben saumäßig Spaß

Puppenspieler Christoph Buchfink unterhält Publikum in der Roten Schule mit Humor und kritischen Untertönen

Happy End: Nach vielen Abenteuern und Vorurteilen finden Josephine aus der Unterkuhle und das Wildschwein Parcival – mit Unterstützung des Puppenspielers Christoph Buchfink – doch noch das große Glück. Foto: Sigrid Lünnemann

Cloppenburg (sl). Die großen und kleinen Theaterbesucher der Aufführung von „Josephine & Parcival“ des Göttinger Buchfink-Theaters konnten sich in der Roten Schule über ausbleibenden saumäßigen Spaß nicht beklagen. Die „Abenteuer einer Sau aus der Unterkuhle“ brachte der Puppenspieler und Schauspieler Christoph Buchfink mit viel Humor aber auch kritischen Untertönen auf die Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.