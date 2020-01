Klinker lobt Gesangsniveau der Kinder

Lohn für Fleiß und Durchhaltevermögen: Chorleiter Karsten Klinker (links) ehrte zahlreiche Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores St. Andreas für mehrjährige Mitgliedschaft und besonderen Übungsfleiß. Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haupt



Cloppenburg. Auf viele Aktivitäten blickte der St.-Andreas-Kinder-und-Jugendchor bei seiner Generalversammlung zurück. Ein zentraler Punkt waren auch diverse Ehrungen. Großes Lob von mehreren Seiten gab es für die Sängerinnen und Sänger zu Beginn der Versammlung. Der Präses des Chores, Dechant Bernhard Strickmann, zollte dem Chor große Anerkennung und erinnerte an dessen Mitwirkung bei der Übertragung einer Rundfunkmesse, die auch überregional eine starke Anerkennung gefunden habe. Der von Karsten Klinker betreute Chor leiste einen unverzichtbaren Dienst in der Gemeinde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.01.2020 | Zölibatsfrage spielt untergeordnete Rolle