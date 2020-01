Zölibatsfrage spielt untergeordnete Rolle

Priesteranwärter: Bei der Weihe legen die angehenden Geistlichen ihr zölibartäres Gelübde ab. In Sonderfällen wie im Amazonasgebiet könnten zukünftig auch Verheiratete Priester werden. Foto: Rolf Haid dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Egal, ob es eine Lösung für den Priestermangel im Amazonasgebiet oder ein reiner Machtkampf zwischen den Päpsten ist: Ausnahmen vom priesterlichen Zölibat sorgen in der katholischen Kirche für Aufregung. Der Cloppenburger Theologe Dr. Heinrich Dickerhoff sieht die Debatte, ähnlich wie bei Königshäusern, als medialen Hype und findet, dass es weitaus grundlegendere Fragen für die Zukunft der Kirche gibt.



„Medial wird das Ganze hochgeschrieben. Ich denke, dass es innerhalb des Kirchenapparats wichtigere Konflikte gibt", sagt der Cloppenburger. „Das Problem besteht für Amtsträger, aber nicht für Gläubige."