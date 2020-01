Raubüberfall: Sechs junge Männer vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Beleidigungen müssen sich seit Mittwoch sechs junge Männer aus Cloppenburg vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Hauptangeklagte sind zwei 17-Jährige. Sie sollen in wechselnder Beteiligung mit den anderen Angeklagten mehrere schwere Straftaten verübt haben, darunter ein versuchter Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Cloppenburg.



Geldnot soll nach Angaben der geständigen Angeklagten das Motiv für den Überfall gewesen sein. Man habe rund 2500 Euro Beute erwartet, so einer der beiden 17-Jährigen am Mittwoch. Doch das ging reichlich schief.

