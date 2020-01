Region setzt einen wissenschaftlichen Meilenstein

Zwei Experten: Prof. Dr. Christine Aka und der Präsident der Oldenburgischen Landschaft, Prof. Dr. Uwe Meiners. Foto: Hubert Kreke

Cloppenburg (kre). Die wissenschaftliche Neugründung hat gerade erst ihre Arbeit aufgenommen, wird aber schon mit Superlativen überhäuft – vor allem von ihren Gründern. Denn das Kulturanthroplogische Institut in Cloppenburg vereint zum ersten Mal in der Regionalforschung eine Universität, ein großes (forschendes) Museum, zwei mittragende Landkreise und private Stifter.



Diese Kombination sei einmalig in Europa, betonten Prof. Dr. Uwe Meiners, einer der Gründerväter, und die Direktorin des Museumsdorfs, Dr. Julia Schulte to Bühne, während der offiziellen Eröffnung am Mittwochabend.