... als stünde Udo selbst auf der Bühne

Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: „Die Udo-Jürgens-Story“ ist eine gelungene Hommage auf das Lebenswerk des begnadeten Entertainers Udo Jürgens. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Rund 700 Zuschauer und Zuschauerinnen haben die Stadthalle Cloppenburg gefüllt, um einem der ganz großen Musiker zu huldigen. Mit einer gefühlvollen Mischung aus Leichtigkeit, Charme und teilweise sehr nachdenklichen Momenten erinnerte „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ an den vor über fünf Jahren verstorbenen Ausnahmekünstler.



In die Rolle von Udo Jürgens schlüpfte Alex Parker, sang und spielte sie am Flügel mit einer großen Portion guter Laune und Lebensfreude so überzeugend, dass man teilweise wirklich das Gefühl hatte, Udo stünde leibhaftig auf der Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

