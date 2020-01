1223 Geräte landen im Repair-Café

Kein Problem: Experten sind im Repair-Café am Werk. Immer häufiger müssen Fahrräder repariert werden. Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (mt). Das Repair-Café hat ein kleines Jubiläum gefeiert: Zum 50. Mal hatte die Einrichtung geöffnet. Mit den Besuchern zusammen reparierten die ehrenamtlichen Mitarbeiter Geräte, die sonst wahrscheinlich in den Müll geworfen worden wären. Insgesamt wurden an den Reparaturnachmittagen 1223 Reparaturarbeiten durchgeführt mit einer Erfolgsquote von 65 Prozent. Überwiegend waren es Küchengeräte, Radios und immer häufiger Computer sowie Zubehör und Fahrräder. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

