Schüler lernen sich selbst besser kennen

Blauphase: Die 14-Jährige bezeichnet sich selbst oft als traurig. Foto: Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Jeder Mensch hat zwei Seiten: Wie er sich selbst sieht und wie ihn andere wahrnehmen. Maren Heckmann fühlt sich manchmal traurig, sagt die Schülerin. Mit kühlen Blautönen in einem verstrickten Netz hat sie das ausgedrückt. Der Kopf ihrer bemalten Figur ist voll davon. Zu ihrer Verblüffung sehen die anderen Schüler sie ganz anders. „Witzig“, „besonders“, „cool“ und „musikalisch“ zieren die Rückseite ihrer Figur. 21 Schüler des Clemens-August-Gymnasiums, des St.-Vincenz-Hauses und der Albert-Schweitzer-Schule haben so beim Kunstprojekt „Ich und wir“ versucht, sich selbst und andere besser kennenzulernen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

15.01.2020 | Energiesparen: Wer baut, kann mehr kassieren