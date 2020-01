Angeklagter Vater in Abwesenheit verurteilt

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 45-jährigen Familienvater aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt. Das Jugendgericht war für das Verfahren zuständig, weil laut Anklage die Opfer der Taten Kinder beziehungsweise Jugendliche waren. Verurteilt wurde der Angeklagte im Strafbefehlswege (schriftliche Form eines Verfahrens).



Zwar hatte das Gericht eine öffentliche Hauptverhandlung anberaumt, der Angeklagte erschien aber nicht. Deswegen wurde gegen ihn ein Strafbefehl erlassen.

