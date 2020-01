Energiesparen: Wer baut, kann mehr kassieren

Groß gebaut, viel kassiert: Für Bauinvestoren rechnet sich der höhere Zuschuss besonders. Denn sie können pro Wohnung im Durchschnitt 18000 Euro Kreditkosten zurückerhalten - ein gutes Geschäft. Foto: kre

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Alle meckern über das Klimapaket der Bundesregierung, Andreas Walter nicht. Beim Kauf oder Bau eines modernen Hauses „kommt die erhöhte Förderung des Bundes den Bauherren direkt zugute“, sagt der Architekt und Energieeffizienzberater aus Cloppenburg. Denn ab dem 24. Januar steigen die Zuschüsse der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, um den Klimaschutz durch Energieeinsparung anzukurbeln.



Wer den (heute inzwischen üblichen) Effizienz-Standard KfW 55 beahctet, kann bei einer Kreditsumme von maximal 120000 Euro dank des Zuschusses glatte 18000 Euro abziehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.