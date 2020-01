Cloppenburgerinnen fliegen Vulkan davon

Menschen sitzen auf einer Mauer in der Nähe eines Riesenrads vor einer großen Skulptur betender Hände, während der Vulkan Taal eine große Aschewolke ausspuckt. Foto: Bullit Marquez/AP/dpa

Von Hubert Kreke



Manila/Cloppenburg. Eine 15 Kilometer hohe Aschewolke türmt sich seit Sonntag über dem Horizont von Manila. Im heißen, hochgewirbelten Staub zucken die Blitze von Eruptionsgewittern. Nur 50 Kiometer südlich des Vulkans Taal rieselt die glühende Asche auf die Häuser und Straßen der Hauptstadt hinab. Mittendrin: Magdalene Lügan und Gloria Bachoco vom Cloppenburger Verein Reunion und ihre Praktikantin Carolin Thoben aus Lindern. „Wir fühlen uns hier sicher“, betont Lügan im Gespräch mit der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.