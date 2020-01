Reine Rockenergie lädt den Bahnhof auf

Blubbernde Hammond Orgel und raue Gitarrenriffs: Mount Atlas aus Oldenburg sorgte als Headliner für einen lauten Abgang des Heavy Metal-Abends im Cloppenburger Kulturbahnhof. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Der erste Song des Abends gab den Ton und die Richtung vor. Was mit „Overload" von der Band „The Mortis" begann, erfüllte zum Schluss das Publikum des Dreier-Rock-Konzertes im Kulturbahnhof: Hoch energetischter Rock – von heftigem Tempo des Openers bis zur melodiös groovenden „Schweineorgel" von Mount Atlas – lud den Laden auf. Dazwischen schlug „El Camino" so hart und präzise zu, dass die Menge zuckte, teils tobend, teils pogend.