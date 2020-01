Wiese sieht keinen Spielraum für Langeweile

Ausgezeichnet: Bernd Tabeling (rechts) wurde für seinen großen Einsatz und die Verdienste um den Heimatverein Cloppenburg mit dem „Silbernen Cloppenburger Löffel“ geehrt. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese übereichte die Ehrengabe. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Die Zukunft bringt, was wir der Zukunft bringen“. Mit einem Zitat des deutschen Aphoristikers Peter Benary begrüßte der Bürgermeister der Stadt Cloppenburg, Dr. Wolfgang Wiese, über 200 Gäste beim traditionellen Neujahrsempfang im Rathaussaal. Darunter neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Wohlfahrt und Bildungseinrichtungen auch Weihbischof Wilfried Theising sowie den Festredner, Moritz Freiherr Knigge. Höhepunkt der Feierstunde war die Verleihung des „Silbernen Cloppenburger Löffels“ an Bernd Tabeling, den Vorsitzenden des Heimatverein Cloppenburgs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

