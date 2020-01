Laien sorgen für herzhafte Lacher

Sorgt zurzeit im Emstekerfeld für ausverkaufte Vorstellungen – Das plattdeutsche Theaterstück „De Grillverein un ehr rodet Auto“ aus der Feder von Carsten Lögering. Foto: ah

Emstekerfeld (ah). „De Grillverein un ehr rodet Auto“ lautet der Titel der plattdeutschen Komödie von Carsten Lögering, mit dem die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Emstekerfeld am Wochenende vor ausverkauften Haus eine erfolgreiche Premiere feierte.



Die Mitglieder der neunköpfigen Laienspielschar liefen zur Hochform auf, die Besucher belohnten Spielwitz und Situationskomik mit Szenen- und stürmischen Schlussapplaus. Nicht zuletzt wegen des Lokalkolorits, den die Akteure immer wieder mit in die Szenen einbauten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.