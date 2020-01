Klaus Fleming gibt Vorsitz ab

Neujahrsempfang: Klaus Fleming begrüßte die Gäste in der Cloppenburger Stadthalle. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Klaus Fleming war zu Tränen gerührt, als er beim Dehoga-Neujahrsempfang seinen Abschied als Vorsitzender des Kreisverbandes verkündete. „Es fällt mir nach zwölf Jahren nicht leicht, besonders dieser Empfang hat mir immer Spaß gemacht“, so der Gastronom.



Sein Abschied als Vorsitzender bedeute aber nicht den gleichzeitigen Rückzug aus seinem Restaurant. „Ein paar Jahre mache ich noch, dafür macht das Kochen zu viel Spaß“, so Fleming, der die rund 180 Gäste in der Stadthalle begrüßte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

