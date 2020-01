Wochenmarkt plant Mottotage für 2020

Weiter geht‘s: Für 2020 hat der Wochenmarkt neue Ideen. Foto:max

Cloppenburg (max). Enger mit den Geschäftsleuten zusammenarbeiten will in Zukunft der Cloppenburger Wochenmarkt. Ähnlich wie an den verkaufsoffenen Sonntagen soll der Donnerstag unter einem Motto stehen, das mit den ansässigen Geschäftsleuten abgesprochen wird. „Ich habe schon mit der Wirtschaftsgemeinschaft geredet. Die finden die Idee gut“, erzählt Petronella Holtermans. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.