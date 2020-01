LzO-Neubau: Baustelle wird vorbereitet

Erste Maßnahmen: Auf dem Grundstück an der Soestenstraße/Bgm.-Heukamp-Straße rollen nun die Bagger. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Erste Bagger rollen über das Gelände der künftigen LzO-Regionaldirektion, Bodenarbeiten sind dort gestartet. Wie berichtet, entsteht das neue Gebäude an der Ecke Soestenstraße/Bgm.-Heukamp-Straße.

„Zurzeit sind wir mit der Vorbereitung der Baustelle beschäftigt“, erklärte Privatkundendirektor Volker Raker im Gespräch mit der MT. Das Gebäude wechseln werden alle rund 50 Mitarbeiter, in der Fußgängerzone bleibt eine SB-Stelle mit Geldautomaten. „Was hier nach dem Umzug passiert, wissen wir noch nicht genau“, betont Raker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

