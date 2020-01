Kirche als Mensa: Umbau bis September

1996 ist die ehemalige Christi-König-Kirche wegen ihrer „architektonischen Extravaganz“ unter Schutz gestellt worden. Vorstand Josef Wolking und die Stiftung nehmen darauf Rücksicht. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Altar und die Bänke sind verschwunden, der Boden ist nur noch staubiger Beton. Dennoch herrscht in der „profanierten“ Christ-König-Kirche selbst ohne Weihe-Status eine andächtige Atmosphäre: Die bunten Fenster des Chagall-Schülers Max Ingrand aus Paris beleuchten selbst an einem regnerischen Nachmittag den laufenden Umbau mit biblischen Bildern. Am 11. September soll die alte Christ-König-Kirche als neue Schulmensa und Versammlungsraum in Betrieb genommen werden. Es ist die erste weltliche Umnutzung eines Sakralbaus im Oldenburger Münsterland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.