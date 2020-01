Möbelzentrum gerät zum Geduldsspiel

Symbolfoto: XXXLutz

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Möbelriese feiert seinen 75. Geburtstag, nur nicht in Cloppenburg: Die schon vor über zwei Jahren angebahnte Ansiedlung der Einrichtungshaus-Kette XXXLutz gerät immer mehr zur Hängepartie. Seit die Landesplaner in Hannover im vergangenen Sommer ein Veto gegen die Größe des Möbelzentrums eingelegt haben, stockt die Umsetzung.



Die ursprünglich für den Herbst angekündigten Verhandlungen über Abstriche an der Geschäftsfläche von 34000 Quadratmetern haben bisher zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. „Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, bestätigte Landkreis-Sprecher Sascha Sebastian Rühl der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.