Fahrradstraße regt MT-Leser weiter auf

Archivfoto: Max Meyer

Cloppenburg (mab). Die Fahrradstraße entlang der St.-Andreas-Kirche bleibt bei den Cloppenburg ein heiß diskutiertes Thema. Vor allem die Autofahrer sind von der Neuregelung an der Kreuzung Löninger Straße/Eschstraße/Kirchhofstraße genervt.



Befeuert wird die fortwährende Debatte nun von einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion: Die Ampelschaltung soll geändert werden, damit die Staus zur Stoßzeiten reduziert werden (MT berichtete). Der Verkehr auf der Eschstraße und Löninger Straße soll längere Grünphasen bekommen – im Gegenzug soll künftig an beiden Ausfahrten der Kirchhofstraße, die ohnehin nur für „Anlieger frei“ gegeben ist, die Rotphase verlängert werden.



Bei den Cloppenburgern stößt der Vorschlag auf wenig Begeisterung. Auf der Facebookseite der MT wird die generelle Verkehrsregelung infrage gestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.01.2020 | Jazz- und Bluesfreunde beschenken die Fans