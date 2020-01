Jazz- und Bluesfreunde beschenken die Fans

Der Bus kommt: Mit Funk und Soul reisen „Dictionary of Funk“ aus Bremen am 25. Januar nach Cloppenburg. Foto: DoF

Cloppenburg (kre). Die Jazz- und Bluesfreunde haben 2020 Grund zum Feiern und ihr Publikum auch: Zum fünften „Geburtstag“ des Kulturbahnhofs mixt am 20. Juni das „Chronatic Quartett“ aus dem Saarland Klassik, Rock und Pop von Brahms bis Freddie Mercury – bei freiem Eintrit. Zum Auftakt des Jahresprogramms funkt es am 25. Januar im Kulturbahnhof: „Dictionary of Funk“ aus Bremen liefern mit Bläsern und Keyboard funky Grooves und Soulpower. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

