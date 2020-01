Austausch: Brasilianer spüren Unterschiede

Im Schulunterricht: Maria Clara und Yuri leben für ein Jahr in Deutschland. Foto: Bramlage

Cloppenburg (mt). Sechs Grad und Regen statt 28 Grad und brasilianischer Sonne: Maria Clara Palmeira Lopes Zanetti lebt zurzeit über ein Austauschprogramm für ein Jahr in Deutschland. Sie kommt aus Presidente Prudente in Sao Paulo. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich die deutsche Kultur und die Menschen kennenlernen darf. Mit der Kälte in Deutschland kann ich mich nicht so anfreunden“, sagt die 16-Jährige mit einem Lachen.



Die Brasilianerin besucht die elfte Klasse der Liebfrauenschule. Mit ihr nach Deutschland gekommen ist Yuri José de Barros. Der 17-Jährige kommt aus einer kleinen Stadt in Südbrasilien.