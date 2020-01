Kurzes Grün soll Autofahrer „vergrämen“

Länger Rot in der Kirchhofstraße, dafür mehr Grün auf der Eschstraße: So will die SPD den Stau am Knotenpunkt an der St.-Andreas-Kirche entschärfen und gleichzeitig das Durchfahrverbot auf Cloppenburgs erster Fahrradstraße durchsetzen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Weil Kontrollen nichts genützt haben, den (verbotenen) Durchgangsverkehr in der Kirchhofstraße auszubremsen, fordert die SPD jetzt eine andere Ampelschaltung: Mit extra-knappen Grünphasen an beiden Ausfahrten soll Autofahrern die Abkürzung vergällt werden.



Der am Dienstag veröffentlichte Antrag der Fraktion sieht vor, nur noch drei bis fünf Autos pro Grünphase aus der Kirchhofstraße ausfahren zu lassen. Weil damit zugleich länger Grün auf der Löninger Straße und der Eschstraße möglich würde, könnte der stockende Verkehrsfluss an dem überlasteten Knotenpunkt vor der St.-Andreas-Kirche flüssiger werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.