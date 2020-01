Klimawandel hat nicht nur mit Wetter zu tun

Wie in der Wirklichkeit: Kinder und Jugendliche halten ihre Protestplakate an die Fenster der Klima-Konferenz. Foto: Günter Benning

Cloppenburg/Stapelfeld (mt). „Vier Grad Erhöhung bis 2100“, Moderator Paul Fabianek (24) winkt nach der ersten Runde ab, „das ist erschreckend.“ Im großen Saal der Katholischen Akademie Stapelfeld müssen die Verhandler der Industrienationen, Chinas, Indiens und der Entwicklungsländer noch mal an den Tisch. UN-Klimakonferenz in klein: Bei der Werkwoche des katholischen Akademikerverbandes ND über Silvester wurde simuliert, wie die Welt zu retten ist.



160 Teilnehmer, teilweise aus der Schweiz, Berlin und Hamburg angereist, erleben einen Mix aus Vorträgen, spielerischen Aktionen, Musik und Entspannung.

