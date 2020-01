Kartellverband löst sich nach 126 Jahren auf

Flattert ins Archiv: die Fahne des OKV von 1956. Foto: Bösterling

Cloppenburg (mt/kre). Die Zeit der katholischen Studentenvereine läuft ab. Nach dem jahrelangen Mitgliederschwund und wachsender Überalterung hat der Oldenburger Kartellverband (OKV) jetzt die Konsequenzen gezogen und sich zum 31. Dezember des abgelaufenen Jahres aufgelöst. Die zum Verband gehörenden Ortszirkel in Cloppenburg, Friesoythe, Vechta und Oldenburg sind damit ab sofort auf sich allein gestellt. Das Archiv und die Fahne des OKV wird der letzte Vorsitzende, Antonius Bösterling aus Cloppenburg, dem Archiv des Bischöflichen Offizialats in Vechta übergeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.