Kirche zieht Strippen und plant Turmbau

Stießen auf das neue Jahr an: (von links) Dechant Bernd Strickmann, Gemeindeausschussvorsitzende Monika Südbeck-Hörmeyer, Pfarreiratsvorsitzende Theresia Klinke und Kirchenausschussvorsitzender Hermann Schröer. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Emstekerfeld. Dank- und Segenswünsche für das vergangene Jahr und neue Jahr begleiteten den Neujahrsempfang der Kirchengemeinde St. Andreas. Er fand zum zweiten Mal für alle vier Gemeindeteile statt, nachdem St. Augustinus zugunsten der großen Gemeinschaft auf ihren eigenen traditionellen Neujahrsempfang verzichtet hatte. Kirchenausschussvorsitzender Hermann Schröer informierte über zahlreiche notwendige Vorhaben im Jahr 2020. „Mit einem Kostenansatz von 400000 Euro ist die Sanierung des Turmaufsatzes, der Lafette, an der St. Andreas-Kirche der dickste finanzielle Brocken“, sagte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.01.2020 | Cloppenburg investiert in Jugendarbeit