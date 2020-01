Cloppenburg investiert in Jugendarbeit

Freizeit in Gemeinschaft: Zum Familientag des Cityfestes engagieren sich Vereine aus dem Stadtjugendring und die Rote Schule. Auch in der Ausbildung der Jugendleiter arbeiten beide Seiten zusammen. Foto: MT-Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In der Jugendarbeit ist Cloppenburg kreisweit führend: Nirgendwo sonst wird, offen für alle, so großer (freiwilliger) Aufwand betrieben, um Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss und in den Ferien Gemeinschaftserlebnisse zu bieten. 5500 Teilnehmerplätze hat allein das Team der Roten Schule bei 304 Kursen und Veranstaltungen 2019 organisiert. Für das städtische Jugendprogramm „JoJo" und den Ferienpass verschickte die Jugendpflege diesmal 11000 Einladungen per Post.