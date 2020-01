Mit Orgel und Gitarre auf den „Mount Atlas“

Schwer und zuverlässig wie ein amerikanischer Pick-up-Truck: El Camino. Foto: Bandstand

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. So viel Live-Rock gab‘s lang nicht mehr in Cloppenburg: Drei Bands der schweren Spielart versammelt Peter Blase am 11. Januar im Saal des Kulturbahnhofs. Mit dabei: „Mount Atlas“, die Senkrechtstarter der Heavy- und Stoner-Rock-Szene. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt‘s in der Kulturkneipe. Mit blubbernder Hammond- Orgel und rauen Gitarrenriffs arbeiten sich die fünf Norddeutschen von Mount Atlas seit Ende 2016 durch Clubs und Festivals in ganz Deutschland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.