Kühner Kuss bringt jungem Wirt das Glück

Willi Tschritter gründete zwei Gaststätten in Cloppenburg: Mit Christa fand Flüchtling Liebe und eine Heimat

Ein glückliches Paar, das gemeinsam durch Dick und Dünn geht: Christa und Willi Tschritter in ihrem Lokal.

Von Hans-Günther Toenißen und Angelika Hauke



Cloppenburg. Ausgerechnet an einer Kuchentheke trifft den jungen Gastwirt Amors Pfeil. Willi Tschritter hatte sich just mit der Kneipe „Zum Dragoner“ selbstständig gemacht, dort, wo heute das Katasteramt steht, als er nebenan bei Bäcker Schlömer einer jungen Kundin zu lang in die Augen schaut: Christa Heidemann ist die Tochter des evangelischen Küsters. Weil die hübsche Frau über die Woche in Bremen eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, hat Tschritter bislang kein Auge auf sie geworfen. Das ändert sich schlagartig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

