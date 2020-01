Neues Institut: Regionale Identität steht im Fokus

Kulturanthropologische Einrichtung startet in Cloppenburg

Lebt in der Visbeker Bauerschaft Erlte: Professorin Dr. Christine Aka leitet das Kulturanthropologische Institut Oldenburger Münsterland. Das An-Institut der Universität Vechta hat seine Räume im Burgwächter-Gebäude des Museumsdorfes Cloppenburg. Foto: Kühn

Von Roland Kühn



Cloppenburg. Dass Professorin Dr. Christine Aka ein Kind der Region ist, merkt man ihr im Gespräch schnell an. Sobald es um regionale Identität im Oldenburger Münsterland geht, sprudelt es förmlich aus ihr heraus. Gerade bereitet das Museumsdorf eine Ausstellung vor. Titel: „Feste feiern!" Da liegt der Hinweis von Aka nahe: „Menschen, die unsere Region nicht so gut kennen, muss ich immer erst erklären, dass wir hier im Jahr in der Nachbarschaft bis zu 50 Feste feiern", lächelt sie.

