„Ich weiß gar nicht, ob ich nichts tun kann“

Ruhestand in Unruhe: Elisabeth Schlömer hat sich rechtzeitig vor der Rente mit Ehrenämtern eingedeckt

Kein Sport, aber lesen: Private Hobbys hat Elisabeth Schlömer kaum, lieber bleibt sie öffentlich engagiert. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Dass Elisabeth Schlömer nach fast 30 Jahren als Leiterin eines Sozialwerks die Hände in den Schoß legt, nur weil die Rente naht, konnte sich selbst ihr Mann nicht vorstellen. „Ihr Terminkalender ist voller als vorher", behauptet Johann Viets. Die Jung-Rentnerin widerspricht: „Das kommt ihm nur so vor, weil ich da meine Arbeitstermine nie eingetragen habe: Da bin ich morgens um sieben aus dem Haus und abends oft spät zurückgekommen." Inzwischen genießt sie die neue Freiheit, aber füllt den Freiraum auch, ehe es langweilig werden könnte: „Ich weiß gar nicht, ob ich nichts zu kann."