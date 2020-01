3000 Besucher verabschieden das alte Jahr

Gelungene Mischung: Mit guter Laune und Musik stimmte das Blasorchester Cäcilia Emstek die über 3000 Besucher beim traditionellen Silvesterkonzert auf die Feierlichkeiten ein.Fotos: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Zum Jahresabschluss haben sich über 3000 Besucher zum traditionellen Silvesterkonzert im Cloppenburger Stadtpark getroffen und das Jahr 2019 verabschiedet. Und es gehört schon zum guten Ton, dass das Blasorchester Cäcilia aus Emstek dabei Takt und Ton vorgeben. Dass Dirigent Thorsten Meyer zuvor noch die Zeit hatte, von seinem Podest aus die exakte Besucherzahl zu ermitteln, entlockte den Besuchern ein kleines Schmunzeln. „Ich habe von hier oben gezählt. Es sind genau 3241 Besucher im Stadtpark“, sagte der gut auflegte Meyer, der die Besucher anschließend mit seinem Blasorchester und einer Mischung aus Guter-Laune-Musik so richtig in Schwung brachte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.