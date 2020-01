Wallfahrtsort Bethen präsentiert sich

Team bei „NDR1-Plattenkiste“ zu Gast

Bei der Plattenkiste zu Gast: Silke Kolbeck-Lawicka, Moderatorin Britta von Lucke, Maria Hermes und Msgr. Dr. Dirk Költgen (von links). Foto: © NDR1

Aus der Lokalredaktion



Bethen. Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Silke Kolbeck-Lawicka, Maria Hermes und Pfarrer Monsignore Dr. Dirk Költgen unterhielten sich mit Moderatorin Britta von Lucke über die Arbeit im Wallfahrtsort St. Marien Bethen. Rund 100000 Pilger und Pilgerinnen kommen in jedem Jahr in den Ort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

