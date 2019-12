Böllern ist kein reines Vergnügen (mehr)

MT-Leser sind gespalten, wenn‘s um Silvester-Feuerwerk geht / Tiere leiden unter Lärm, die Luft unter Feinstaub

Zentrales Feuerwerk: Das ist ein Kompromiss-Vorschlag in der Debatte (im Bild Raketen über dem Cloppenburger Stadtpark). Foto: ah

Von Hubert Kreke und Max Meyer



Cloppenburg. Raketen und Böller zu Silvester sind nicht nur, aber auch wegen der Feinstaubbelastung umstritten (geworden). Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich 57 Prozent der Bundesbürger aus Umwelt- und Sicherheitsgründen für ein Verbot aus.

