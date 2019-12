Alle Jahre wieder: Beinhartes Weihnachten

Sorgen für gute Stimmung: Die Deutschrockband „Torfrock“ lässt es in Cloppenburg krachen.Foto: Heidkamp

Von Andreas Heidkamp

Cloppenburg. Für ganz hartgesottene Torfrock-Fans gehört die „Bagaluten-Wiehnacht“-Tour der Band schon lange zur weihnachtlichen Tradition. In diesem Jahr aber gab es einen besonderen Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren geht die Band mit ihrer kultigen Bagaluten-Wiehnacht auf Tour, jetzt kamen Klaus Büchner und Co. dabei auch in die Cloppenburger Stadthalle, um zusammen mit 1300 begeisterten Fans ihr ganz spezielles Weihnachtsfest zu feiern.

„Wir haben in Torfmoorholm immer noch Weihnachten und feiern dort den dritten Weihnachtstag“, begrüßte Büchner unter tosendem Jubel das Publikum. „Wir feiern wieder Feste“ und „Freie Bahn mit Marzipan“ bildeten den Auftakt der weihnachtlich angehauchten Klamotte, bei der krankheitsbedingt Torfrock-Mitbegründer Raymond Vos fehlte. Ihn ersetzte der eigentliche Bassist der Gruppe, Volker Schmidt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

