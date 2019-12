Mit Einhandmesser und Drogen unterwegs

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Nach einigen Zeugenhinweisen hat die Polizei am Samstagabend einen 36-Jährigen aus Großenkneten gestoppt. Der Mann wurde gegen 22 Uhr dabei beobachtet, wie er mit seinem Auto auf der Bether Straße in Schlangenlinien fuhr und beinahe mehrere Unfälle verursachte.



Zunächst versuchte der 36-Jährige, der nach Angaben der Beamten augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, zu fliehen. Er leistete Widerstand und griff dabei auch einen Polizisten an.



Schließlich wurden bei dem Beschuldigten ein Einhandmesser sowie Drogen gefunden. Er wurde in Gewahrsam genommen, es folgt unter anderem eine Blutprobenentnahme und die Fertigung mehrerer Strafanzeigen.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

29.12.2019 | Große Suchaktion verläuft ergebnislos