Große Suchaktion verläuft ergebnislos

Großeinsatz: Zahlreiche Kräfte suchten die Gegen rund um den Zug und die Bahnübergaänge ab.Foto: Feuerwehr Cloppenburg / Lichtfuß

Cloppenburg (mt). Groß angelegte Suchaktion: Der Fahrer einer Nordwestbahn vermutete am späten Freitagabend, dass es zu einer Kollision seines Zuges mit einem Menschen gekommen war. Spuren am Fahrzeug untermauerten offenbar diesen Verdacht.



Wie die Cloppenburger Feuerwehr berichtet, stoppte die Nordwestbahn gegen 22 Uhr auf der Strecke zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven. Der Lokführer hatte nach dem Bahnübergang an der Sevelter Straße eine Vollbremsung eingeleitet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden schließlich alarmiert. Gefunden wurde allerdings niemand.