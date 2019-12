Athleten tauchen beim Stabsprung ab

Sprung in Zeitlupe: Beim Unterwassersabsprung werden Bewegungen sowie Haltung der Athleten in Echtzeit verbessert. Foto: Kosian

Cloppenburg (mt). Mit seinen neuartigen Trainingskonzepten schickt Kardiologe und Tauchmediziner Steffen Kosian aus Cloppenburg seine Stabhochspringer nicht nur ins, sondern unter Wasser. Stabhochsprung erfordert punktuelle Höchstleistung und ist kräftezehrend. Das weiß auch Pia Focken vom BV Garrel, die in diesem Jahr mit 2,80 Meter die zweitbeste Höhe der U18-Stabhochspringer in Deutschland erzielte. Um ihre Bewegungsabläufe beim Stabsprung zu verbessern, hat sie sich dem Unterwassertraining von Kosian angeschlossen. Zu der Gruppe gehören auch Athleten aus Oldenburg, Sandkrug, Garrel, Molbergen und Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.