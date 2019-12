Direktorin freut sich über stabile Besucherzahlen

300.000 Gäste waren 2019 im Museumsdorf

Zieht eine positive Bilanz: Museumsdirektorin Julia Schulte to Bühne. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Fast 300.000 Besucher hat das Museumsdorf in diesem Jahr verzeichnet. „Obwohl es bei einzelnen Großveranstaltungen geregnet hat, konnten wir unsere Zahlen halten“, erklärt Julia Schulte to Bühne am Freitag beim Pressegespräch. Wie die Museumsdirektorin erklärte, gehöre das Museumsdorf damit weiterhin zu einem der bestbesuchten Museen Niedersachsens. „Unser museumspädagogisches Angebot und die Führungen kommen gut an“, sagt Schulte to Bühne. Es sei wichtig, dass die Besucher auch praktisch etwas miterleben können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.